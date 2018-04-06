Президент Ильхам Алиев: Азербайджан делает важные шаги в деле международного, регионального и глобального сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Азербайджан мировым сообществом воспринимается как очень серьезный партнер, как дружественная страна. Страна, которая не только декларирует, но и конкретно делает важные шаги в деле международного, регионального и глобального сотрудничества.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сказал, в частности, в интервью агентству ТАСС.

“Азербайджан становится площадкой для сотрудничества не только регионального, но и глобального. И мы расценили выбор Баку и предложение к нам о проведении встречи начальников генеральных штабов армии России и США как знак уважения и доверия к нам. Также мы это расцениваем как еще один элемент правильно выстроенной внешней политики Азербайджана. Мы — страна, которая организовала уже большое количество крупных международных мероприятий, в том числе спортивных: первые Европейские игры, четвертые Исламские игры солидарности — с интервалом в два года. Это демонстрация наших возможностей, а также демонстрация отношения к нам со стороны мира. Потому что Организация исламского сотрудничества и Совет Европы объединяют более 100 стран — больше половины мирового сообщества. Мы добились этого своим трудом, своей политикой и тем, что Баку на карте мира стал очень узнаваемым городом. Должен также сказать, что в последнее время к нам едет очень много туристов”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан — это стабильная страна: “Азербайджанский народ славится своим гостеприимством. В нашей стране созданы все условия для работы, для отдыха. И конечно же, думаю, что в будущем подобного рода мероприятий будет больше. Мы со своей стороны всегда стремимся к тому, чтобы страны, с которыми мы имеем тесное сотрудничество, между собой тоже имели бы хорошие рабочие отношения. Мы живем в этом регионе. Все, что происходит в регионе, имеет определенное влияние на нас. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы минимизировать риски для себя через международное сотрудничество. Если мы можем какую-то небольшую лепту внести в дело снижения напряженности между ведущими странами мира — мы, конечно же, будем это делать и в будущем”.

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