Принята Бакинская декларация промежуточной конференции глав МИД Движения неприсоединения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения в пятницу принята Бакинская декларация, а также заключительная декларация по Палестине, утвержденная на проведенном накануне заседании комитета министров по Палестине.

Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку проходит промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Для подготовки к министерской конференции 3-4 апреля состоялось заседание высших должностных лиц.

В конференции принимают участие страны-участницы Движения неприсоединения, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателя при Движении, приглашенные в качестве гостей представители стран и организаций.

В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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