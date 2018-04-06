МИД Венесуэлы: Азербайджан вносит значительный вклад в поддержание мира и стабильности

БАКУ /Trend/ - Промежуточная министерская конференция в рамках Движения неприсоединения на тему «Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» была очень эффективной, на ней были проведены важные обсуждения.

Об этом в пятницу на пресс-конференции по итогам конференции сказал председатель Движения неприсоединения, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Глава МИД Венесуэлы отметил, что Движение неприсоединения призывает обеспечить мир и стабильность в мире, к уважению принципов международного права, невмешательству во внутренние дела стран, прекращению конфликтов.

«Наша цель заключается в этом, и поэтому мы здесь и обсуждаем эти вопросы», - добавил Арреаса.

Венесуэльский министр выразил благодарность Азербайджану за проведение этого мероприятия. Хорхе Ареаса отметил, что Азербайджан вносит значительный вклад в поддержание мира и стабильности в мире.

Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку проходила промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Для подготовки к министерской конференции 3-4 апреля состоялось заседание высших должностных лиц.

В конференции приняли участие страны-участницы Движения неприсоединения, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателя при Движении, приглашенные в качестве гостей представители стран и организаций.

В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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