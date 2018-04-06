Принята Бакинская декларация промежуточной конференции глав МИД Движения неприсоединения (версия 2)

6 апреля 2018 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения в пятницу приняты заключительный документ, Бакинская декларация, а также заключительная декларация по Палестине, утвержденная на проведенном накануне заседании комитета министров по Палестине.

В заключительном документе отмечается, что в соответствие с уставом ООН участники промежуточной конференции Движения неприсоединения будут решительно продолжать противодействовать попыткам частичного и полного нарушения территориальной целостности и национального единства.

«Таким образом, мы будем продолжать воздерживаться от вмешательства в суверенитет государств, угроз мирному урегулированию конфликтов, применения силы и вмешательства во внутренние дела страны. Мы высоко ценим «Бакинский процесс», начатый Азербайджаном в 2008 году в целях налаживания плодотворного диалога между цивилизациями, как ключевую платформу для развития межкультурного диалога», - говорится в заключительном документе.

Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку проходила промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Для подготовки к министерской конференции 3-4 апреля состоялось заседание высших должностных лиц.

В конференции приняли участие страны-участницы Движения неприсоединения, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателя при Движении, приглашенные в качестве гостей представители стран и организаций.

В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя.

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