Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Олимпийского спорткомплекса в Лянкяране

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о строительстве Олимпийского спортивного комплекса в городе Лянкяран.

В распоряжении говорится, что с целью завершения строительства Олимпийского спортивного комплекса в городе Лянкяран из суммы, указанной в подпункте 1.9.11 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год, для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утверждённого распоряжением Президента от 22 января 2018 года, министерству молодежи и спорта будет выделено 12 миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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