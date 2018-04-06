Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Олимпийского спорткомплекса в Лянкяране

6 апреля 2018 19:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о строительстве Олимпийского спортивного комплекса в городе Лянкяран.

В распоряжении говорится, что с целью завершения строительства Олимпийского спортивного комплекса в городе Лянкяран из суммы, указанной в подпункте 1.9.11 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год, для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утверждённого распоряжением Президента от 22 января 2018 года, министерству молодежи и спорта будет выделено 12 миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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Azernews Newspaper
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