Конференция Движения неприсоединения - показатель признания Баку как одного из дипломатических центров

БАКУ /Trend/ - 18-я министерская конференция Движения неприсоединения, прошедшая 5-6 апреля в Баку при председательстве Азербайджана, является показателем признания Баку как одного из дипломатических центров в мире, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

Он отметил, что несмотря на то, что Азербайджан не так давно является членом Движения неприсоединения, страна стала активным его участником и вносит важный вклад во имя общих интересов стран-членов Движения.

Проведение этой конференции в Азербайджане является примером доверия стран-членов Движения к стране, сказал Мирзазаде.

Депутат подчеркнул, что выражение отношения в итоговом документе конференции к нагорно-карабахской проблеме, важности выполнения четырех резолюций Совета Безопасности ООН еще раз свидетельствуют о принятии в мире справедливой позиции Азербайджана.

«Также решение о проведении ряда важных мероприятий Движения неприсоединения в Азербайджане может оцениваться как очередной дипломатический успех страны. Считаю, что Азербайджан в очередной раз показал, что является страной, действующей в соответствие с демократическими, международными нормами права», - сказал Мирзазаде.

Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку прошла промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Для подготовки к министерской конференции 3-4 апреля состоялось заседание высших должностных лиц.

В конференции приняли участие страны-участницы Движения неприсоединения, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателя при Движении, приглашенные в качестве гостей представители стран и организаций.

В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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