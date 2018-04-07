The Jerusalem Post: За предстоящими президентскими выборами в Азербайджане последует новая эра в истории страны

7 апреля 2018 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За предстоящими президентскими выборами в Азербайджане последуют новая эра, новые реформы и большие достижения в истории страны.

Об этом говорится в статье главы израильской неправительственной организации "Международные проекты для общества", известного эксперта в области международных отношений Арье Гута, опубликованной в The Jerusalem Post.

Президентские выборы в Азербайджане пройдут на самом высоком уровне, в атмосфере доверия и прозрачности, ведь страна прилагает для этого все усилия, пишет эксперт.

Гут отмечает, что Азербайджан имеет большой опыт в организации избирательного процесса.

«Это очень важное политическое событие. Мы всегда были свидетелями высокой активности азербайджанского народа на выборах. Я не сомневаюсь, что азербайджанцы и на этот раз будут активны на президентских выборах. Сегодня азербайджанская общественность понимает, что предстоящие выборы пройдут на основе улучшенного законодательства и более широкого опыта организации выборов», - говорится в статье.

Эксперт отмечает, что Азербайджан является самой сильной страной в регионе Южного Кавказа и надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности европейских стран.

«Независимая политика, основанная на национальных интересах, является краеугольным камнем внешнеполитического курса Азербайджана. Независимая внешняя политика в первую очередь основывается на стремлении наладить равноправные отношения со всеми странами», - говорится в статье.

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля.

(Автор: Ляман Зейналова)

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