Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство 9 школ модульного типа

7 апреля 2018 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мерах по развитию образовательной инфраструктуры в Агдашском и Бардинском районах.

В распоряжении говорится, что с целью строительства 9 школ модульного типа на 412 ученических мест в Агдашском и Бардинском районах из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента номер 3593 от 22 января 2018 года, министерству образования будет выделено 2,595 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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