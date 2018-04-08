Азербайджан выясняет наличие граждан среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в Мюнстере - МИД

БАКУ/Trend/- Посольство Азербайджана в Германии в сотрудничестве с правоохранительными органами страны выясняет наличие граждан среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в кафе в Мюнстере.

Об этом сказал Trend в субботу официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, по мере прояснения ситуации будет предоставлена дополнительная информация.

Как сказал Trend соотечественник, проживающий в Мюнстере, азербайджанцев нет среди пострадавших в результате атаки на кафе в Мюнстере.

«Атаку совершил психически больной немец»,- сказал собеседник агентства, отметив, что данное кафе посещают в основном богатые.

Жертвами атаки в Мюнстере стали три человека включая покончившего с собой водителя, 20 пострадали, шесть из них тяжело, сообщил официальный представитель городской полиции Андреас Боде, передает РИА Новости со ссылкой на FAZ.

Ранее сообщалось, что в результате наезда грузовика на людей в кафе погибли трое и пострадали от 30 до 50 человек.

Около 15.27 минивэн въехал в группу людей на уличной террасе кафе, заявил представитель полиции.

"Говорить о теракте еще рано. Расследование продолжается", — заявил представитель полиции.

Он также сообщил, что правоохранители изучают сообщения о том, что после наезда на людей из грузовика выпрыгнули два человека и скрылись.

Мужчина, который въехал в толпу людей, по данным полиции мертв. Он покончил с собой, подтвердила полиция.

(Авторы: Ляман Зейналова, Вугар Иманов)

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