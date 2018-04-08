Азербайджан выясняет наличие граждан среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в Мюнстере - МИД

8 апреля 2018 00:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Посольство Азербайджана в Германии в сотрудничестве с правоохранительными органами страны выясняет наличие граждан среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в кафе в Мюнстере.

Об этом сказал Trend в субботу официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, по мере прояснения ситуации будет предоставлена дополнительная информация.

Как сказал Trend соотечественник, проживающий в Мюнстере, азербайджанцев нет среди пострадавших в результате атаки на кафе в Мюнстере.

«Атаку совершил психически больной немец»,- сказал собеседник агентства, отметив, что данное кафе посещают в основном богатые.

Жертвами атаки в Мюнстере стали три человека включая покончившего с собой водителя, 20 пострадали, шесть из них тяжело, сообщил официальный представитель городской полиции Андреас Боде, передает РИА Новости со ссылкой на FAZ.

Ранее сообщалось, что в результате наезда грузовика на людей в кафе погибли трое и пострадали от 30 до 50 человек.

Около 15.27 минивэн въехал в группу людей на уличной террасе кафе, заявил представитель полиции.

"Говорить о теракте еще рано. Расследование продолжается", — заявил представитель полиции.

Он также сообщил, что правоохранители изучают сообщения о том, что после наезда на людей из грузовика выпрыгнули два человека и скрылись.

Мужчина, который въехал в толпу людей, по данным полиции мертв. Он покончил с собой, подтвердила полиция.

(Авторы: Ляман Зейналова, Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Германии назвал атаку в Мюнстере ужасающим актом насилия
Европа 7 апреля 21:57
Водитель грузовика, въехавшего в толпу в Мюнстере, покончил с собой
Европа 7 апреля 19:17
Кабмин ФРГ в десятки раз увеличил траты на политическую рекламу в соцсетях
Европа 7 апреля 12:12
Германия намерена приобрести у США беспилотники "Тритон"
Европа 6 апреля 10:41
В Белом доме сообщили о подготовке визита Меркель в США
США 5 апреля 22:40
Армия Австрии требует от Volkswagen компенсации из-за дизельного скандала
Европа 5 апреля 17:27
13-летняя азербайджанка признана лучшей в Германии (ФОТО)
Культура 4 апреля 16:45
При столкновении поездов в Дуйсбурге пострадали не менее 35 человек - СМИ
Европа 3 апреля 19:31
Глава МИД Индии посетит Азербайджан
Политика 3 апреля 14:38
Германская прокуратура запросила арест Пучдемона для экстрадиции в Испанию
Европа 3 апреля 13:38
ZDF: Армения потеряла свое будущее
Армения 3 апреля 10:52
Нетаньяху назвал страны, которые согласились принять мигрантов от Израиля
Израиль 2 апреля 20:06
Немецкие самолеты Tornado больше не в состоянии выполнять задачи в рамках НАТО
Европа 1 апреля 05:21
Туристический автобус из Бельгии попал в ДТП в Германии
Европа 31 марта 14:25
МИД распространил заявление в связи с Днем геноцида азербайджанцев
Политика 30 марта 21:01
Президент Кыргызстана принял верительные грамоты у послов Германии, Турции и Казахстана
Кыргызстан 30 марта 17:46
Узбекистан и Германия подписали многомиллионное соглашение
Бизнес 30 марта 09:16
Италия поддерживает расширение сотрудничества Азербайджана с ЕС - министр (ФОТО)
Политика 29 марта 19:20