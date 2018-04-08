Сегодня завершается ряд процедур по президентским выборам в Азербайджане

8 апреля 2018 09:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается срок передачи из окружных избиркомов в участковые избирательные комиссии избирательных бюллетеней в рамках подготовки к президентским выборам в Азербайджане, назначенным на 11 апреля.

Согласно календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению президентских выборов, бюллетени должны быть переданы в участковые избиркомы не менее чем за 3 дня до начала выборов.

Кроме того, также подходит к концу процедура выдачи избирателям избирательного удостоверения соответствующими окружными избиркомами.

Отметим, что 11 апреля в Азербайджане пройдут президентские выборы. По республике функционируют 125 избирательных округов и 5426 постоянных и 215 временных избирательных участков.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Абдулрахман Юсубов)

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Azernews Newspaper
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