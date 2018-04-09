Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Кабмина, посвященное итогам I квартала 2018 года и предстоящим задачам

БАКУ /Trend/ - В понедельник под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

Глава государства открыл заседание вступительной речью.

Затем выступили председатель ОАО "Азеришыг" Баба Рзаев, председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов и председатель правления Государственного агентства по жилищному строительству Самир Нуриев.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

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