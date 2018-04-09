Наблюдатели ПАСЕ прибыли в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Наблюдательная миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за президентскими выборами в Азербайджане прибыла в Баку.

Об этом на своей странице в Twitter написал входящий в состав миссии содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннак.

Представители миссии проведут встречи с кандидатами в президенты, а также с представителями Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из 33 членов, во главе с Виорелем Рисердом Бадеа будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане 11 апреля вместе с наблюдателями от Парламентской ассамблеи ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ.

Отметим, что наблюдатели представят свои предварительные выводы на совместной пресс-конференции 12 апреля, в Баку.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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