Обнародован состав наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане от Дагестана

БАКУ /Trend/ - Председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов возглавил делегацию из четырнадцати международных наблюдателей от Дагестана на президентских выборах в Азербайджане, сообщают в понедельник российские СМИ.

В состав делегации вошли заместитель председателя Народного собрания Республики Дагестан Камил Давдиев, депутаты Госдумы Мурад Гаджиев и Заур Аскендеров, депутаты Народного собрания Нурмагомед Алиев, Гамид Алигишиев, Магомедхан Арацилов, Зумруд Бучаева, Магомедкади Гасанов, Сейфулах Исаков, Лейла Керимова, Марина Котенко, Мурат Пайзулаев, Муртузали Муртузалиев.

Президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля.

(Автор: Ляман Зейналова)

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