Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Венгрии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Сердечно поздравляю с победой коалиции, возглавляемой Вами, на состоявшихся в Вашей стране парламентских выборах. Результаты выборов наглядно отражают поддержку народом проводимой Вами политики, оказываемое Вам доверие. Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать наши совместные усилия на пути всестороннего развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности во имя благополучия дружественного венгерского народа», - говорится в послании главы государства.

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