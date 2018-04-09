Антинациональные силы активизируются, когда Азербайджан в центре внимания - депутат

БАКУ /Trend/ - Прогнозы оправдались, и случилось ожидаемое - Азербайджан вновь стал мишенью. Не изменились и силы, которые держат палец на «политическом курке». Это зарубежные исламофобские, ксенофобские политические круги и являющиеся их приспешниками антинациональные элементы.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

Насиров отметил, что эти силы чрезмерно активизируются в важные моменты, когда Азербайджан находится в центре внимания, когда проводятся важные международные мероприятия, выборы и пр.

«Они вновь демонстрируют свое настоящее лицо, вернее, безликость, когда Азербайджан находится в преддверии важного политического события. Их лексикон состоит из оскорблений и ругани, которые чужды нашим нравственно-этическим ценностям и национальной принадлежности. Эти элементы чернят самых близких соратников Президента, не просто критикуя, а оскорбляя и обливая их грязью. Пусть они не забывают, что предателей презирают даже те, кто использует их. Впоследствии они будут просто выброшены ими за ненадобностью. Пусть антинациональные силы не забывают, что азербайджанский народ прекрасно понимает, под чью дудку они пляшут и чьи заказы выполняют", - сказал депутат.

В заключение Эльман Насиров добавил, что антиазербайджанские силы не должны забывать, что самое страшное – это осуждение и гнев народа, и должны, пока не поздно, задуматься о своем будущем.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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