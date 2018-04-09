83,5% респондентов проголосуют на президентских выборах за Ильхама Алиева – опрос (версия 2)

9 апреля 2018 14:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно результатам опроса, 83,5 процента респондентов, которые будут голосовать на президентских выборах в Азербайджане, отдадут свои голоса за действующего главу государства Ильхама Алиева. Об этом свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, проведенного Центром мониторинга «Ряй» в начале апреля.

Подавляющее большинство избирателей, согласно опросу, примет участие в президентских выборах, которые состоятся 11 апреля.

Опрос показал, что 68 процентов респондентов однозначно примут участие в голосовании. Еще 10 процентов отметили, что «скорее» примут участие, лишь 5 процентов однозначно указали, что не пойдут голосовать и столько же - что «скорее не пойдут». При этом 8 процентов пока не решили, будут ли участвовать в голосовании. 4 процента опрошенных затруднились с ответом.

Что касается остальных кандидатов в президенты, 2 процента респондентов отметили, что намерены голосовать за Гудрата Гасангулиева, за Сардара Мамедова планируют проголосовать 1,7 процента, Хафиза Гаджиева – 1,6 процента, Фараджа Гулиева – 1,1 процента, Захида Оруджа – 0,9 процента, Араза Ализаде – 0,7 процента, Рази Нуруллаева – 0,5 процента. 2,5 процента опрошенных отметили, что ни за кого не будут голосовать, 2,3 процента - еще не определились с кандидатом, 3,2 процента опрошенных затруднились с ответом.

На вопрос «Отвечает ли кандидатура Ильхама Алиева вашим интересам?» около 85 процентов респондентов ответили «Да» (полностью или частично) и лишь 3 процента ответили «Нет», остальные респонденты затруднились ответить на этот вопрос.

Отвечая на вопрос о том, как, по их мнению, пройдут выборы и отразят ли их результаты волю народа, 48 процентов опрошенных сказали, что выборы будут справедливыми, и их результаты отразят волю народа, а 38 процентов, хотя и допускают незначительные нарушения, но считают, что они не окажут существенного влияния на общий результат.

Опрос общественного мнения типа «Омнибус» был проведен 2-3 апреля 2018 года. Методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства опрошены 1635 человек в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погреш­ность +2,7 процента.

Опрос, пропорционально отражающий социальную стратификацию, возрастную и половую структуру населения, был проведен методом случайного отбора в 48 населенных пунктах десяти социально-экономических зон Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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