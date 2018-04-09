Камбоджа поддерживает резолюции СБ ООН по нагорно-карабахскому конфликту

БАКУ /Trend/ - Камбоджа поддерживает резолюции Совета безопасности ООН по нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом в понедельник во время политических консультаций между МИД Азербайджана и Камбоджи сказал генеральный секретарь министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Оуч Борит.

Поприветствовав делегацию Камбоджи, заместитель главы МИД Азербайджана Халаф Халафов выразил надежду, что этот визит станет полезным для укрепления политического диалога и расширения деловых связей между Азербайджаном и Камбоджей, создаст необходимую почву для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в различных областях. Отметив широкие возможности для сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной, сельскохозяйственной, медицинской, энергетической и других сферах, Халафов подчеркнул важность разработки договорно-правовой базы отношений.

Во время встречи Халафов проинформировал гостя о широкомасштабных транспортных и энергетических проектах, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана, и добавил, что транспортные маршруты Север-Юг и Восток-Запад создают благоприятныевозможности для выхода азиатских стран на европейский рынок.

Рассказав о военной агрессии Армении против Азербайджана и о том, что 20 процентов территории страны находится под оккупацией Армении, заместитель министра сказал, что конфликт по-прежнему является серьезной угрозой миру, стабильности и всестороннему развитию региона.

Халафов поблагодарил камбоджийскую сторону за поддержку справедливой позиции Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и выразил надежду, что эта позиция Камбоджи будет постоянной.



Борит сказал, что Камбоджа заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах. Воспользовавшись возможностью, поблагодарил правительство Азербайджана за высокий уровень организации министерской конференции Движения неприсоединения. Борит сказал, что его страна поддерживает выполнение резолюций Совета безопасности ООН по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и поддерживает мирное урегулирование конфликта.



Подчеркнув, что обмен визитами высокопоставленных государственных лиц важен для развития двусторонних отношений, камбоджийский дипломат подчеркнул необходимость продолжения политического диалога между двумя странами. Генеральный секретарь министерстватакже сказал, что Камбоджа заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества между парламентами. Борит поблагодарил Азербайджан за возможности, созданные для получения образования камбоджийскими студентами в Азербайджане в советское время, и отметил, что Камбоджа намерена продолжать сотрудничество в сфере образования между двумя странами.



Отметив, что Азербайджан имеет богатый опыт в области энергетики и обладает высококвалифицированными специалистами, гость подчеркнул важность реализации различных программ обмена между двумя странами в этом направлении.

На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, создания совместной межправительственной комиссии по развитию торгово-экономических отношений и вопросы проведения политических консультаций на продолжительной основе.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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