Daily Times: Прозрачная система в Азербайджане обеспечит справедливое голосование на президентских выборах

9 апреля 2018 19:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пакистанская газета Daily Times посвятила статью президентским выборам в Азербайджане, которые пройдут 11 апреля 2018 года.

Издание напоминает, что за пост главы Азербайджанского государства будут бороться восемь кандидатов, в том числе действующий Президент Ильхам Алиев.

Особое внимание в статье уделяется вопросу прозрачности на президентских выборах в Азербайджане.

“Для обеспечения прозрачных, свободных и справедливых выборов на избирательных участках по всей стране установлено большое количество веб-камер. Около 10 лет назад, когда Азербайджан только начал использовать веб-камеры для мониторинга избирательного процесса в стране, их [веб-камер] насчитывалось около 500. На сегодня число веб-камер достигло 1000”, - говорится в статье.

Daily Times отмечает, что наблюдать за президентскими выборами в стране будет 871 международный наблюдатель из 59 стран и 58 международных организаций, число местных наблюдателей составляет 56 864 человека. Кроме того, рядом со всеми избирательными участками будут дежурить полицейские, которые помогут обеспечить безопасность во время выборов.

“Согласно различным докладам, в Азербайджане в целом создана всеобъемлющая прозрачная система для обеспечения справедливости в процессе голосования”, - подчеркивается в статье.

Избирательные участки в Азербайджане откроются в 8:00, закроются в 19:00. Ожидается, что явка на выборах превысит 80 процентов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Живущие в Финляндии граждане Азербайджана будут активно участвовать в президентских выборах
Политика 7 апреля 15:09
ТюркПА и Тюркский совет будут совместно наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане
Политика 6 апреля 15:27
Депутаты от Португалии и Швейцарии возглавят миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на президентских выборах в Азербайджане
Политика 6 апреля 04:03
Многоликий Запад: хаос в маске демократии
Политика 5 апреля 21:29
На 1455 избирательных участках в Азербайджане установлены пандусы
Общество 1 апреля 17:10
На президентских выборах в Азербайджане будет действовать 5641 избирательный участок
Политика 1 апреля 17:08
Ряд процессов, связанных с президентскими выборами в Азербайджане, завершается сегодня
Политика 22 марта 09:16
В Азербайджане начинается агитационная кампания в связи с президентскими выборами
Политика 19 марта 08:47
Нильза Сена назначена cпецкоординатором миссии ПА ОБСЕ на президентских выборах в Азербайджане
Политика 13 марта 00:12
На президентские выборы в Азербайджане будет направлена миссия ОБСЕ БДИПЧ
Политика 3 марта 08:25
К президентской гонке в Азербайджане хотят подключиться еще 8 человек
Политика 15 февраля 13:24
Глава наблюдательной миссии ПА ОБСЕ прокомментировала озвученные от ее имени мысли, опубликованные в оппозиционном СМИ
Политика 21 октября 2013 09:57
Конституционный суд объявил Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (ФОТО)
Политика 19 октября 2013 09:25
Хорватский депутат Европарламента отмечает позитивные улучшения в ходе выборов в Азербайджане
Политика 14 октября 2013 17:21
На осенней сессии ПА ОБСЕ будут обсуждены противоречивые мнения наблюдателей структуры на президентских выборах в Азербайджане - вице-спикер
Политика 11 октября 2013 13:16
Победа Ильхама Алиева на президентских выборах была ожидаемой – посол
Политика 11 октября 2013 10:16
Около 93% граждан Азербайджана в Грузии проголосовало за Ильхама Алиева на президентских выборах
Политика 10 октября 2013 16:48
Выборы в Азербайджане были проведены в соответствии с международными стандартами - британский депутат
Политика 10 октября 2013 15:31