Daily Times: Прозрачная система в Азербайджане обеспечит справедливое голосование на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Пакистанская газета Daily Times посвятила статью президентским выборам в Азербайджане, которые пройдут 11 апреля 2018 года.

Издание напоминает, что за пост главы Азербайджанского государства будут бороться восемь кандидатов, в том числе действующий Президент Ильхам Алиев.

Особое внимание в статье уделяется вопросу прозрачности на президентских выборах в Азербайджане.

“Для обеспечения прозрачных, свободных и справедливых выборов на избирательных участках по всей стране установлено большое количество веб-камер. Около 10 лет назад, когда Азербайджан только начал использовать веб-камеры для мониторинга избирательного процесса в стране, их [веб-камер] насчитывалось около 500. На сегодня число веб-камер достигло 1000”, - говорится в статье.

Daily Times отмечает, что наблюдать за президентскими выборами в стране будет 871 международный наблюдатель из 59 стран и 58 международных организаций, число местных наблюдателей составляет 56 864 человека. Кроме того, рядом со всеми избирательными участками будут дежурить полицейские, которые помогут обеспечить безопасность во время выборов.

“Согласно различным докладам, в Азербайджане в целом создана всеобъемлющая прозрачная система для обеспечения справедливости в процессе голосования”, - подчеркивается в статье.

Избирательные участки в Азербайджане откроются в 8:00, закроются в 19:00. Ожидается, что явка на выборах превысит 80 процентов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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