Пакистанское издание о предстоящих президентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана считают, что предстоящие президентские выборы означают новый этап в развитии и процветании страны, говорится в статье, опубликованной пакистанским изданием Associated Press Of Pakistan.

Издание цитирует депутата парламента Азербайджана Асима Моллазаде, который заявил, что предстоящие выборы пройдут в атмосфере свободы и справедливости.

«Международное сообщество проявляет большой интерес к Азербайджану и держит предстоящие выборы в поле зрения. Политические партии и кандидаты могут свободно представить свои предвыборные программы. Граждане, не участвующие в выборах, имеют возможность открыто выражать свои взгляды, что означает защиту демократических принципов», - приводятся в статье слова Моллазаде.

Издание отмечает, что по результатам проведенного им опроса, граждане страны заявляли, что надеются на победу в выборах действующего Президента Ильхама Алиева, грамотная политика которого вывела страну на правильный путь. Его победа, по мнению граждан, будет означать продолжение последовательной политики и дальнейший приток иностранных инвестиций, говорится в статье.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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