Президент Ильхам Алиев: Военный фактор играет важную роль в справедливом урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и Азербайджан продолжит наращивание военного потенциала

БАКУ /Trend/ - Военный фактор играет важную роль в справедливом урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и Азербайджан продолжит наращивание своего военного потенциала.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономичеcкого развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

«По нашей инициативе Движение неприсоединения приняло важную резолюцию по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны. На проведенной в Баку конференции вновь была подтверждена наша позиция по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, то есть, справедливая позиция», - сказал глава государства.

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