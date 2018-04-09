Президент Ильхам Алиев: Экономика Азербайджана выросла на 2,3%

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года экономика Азербайджана выросла на 2,3 процента.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

"Это очень хороший показатель и является самым высоким показателем темпа роста в мире. Ненефтяной сектор вырос приблизительно на три процента. И это является результатом проводимой политики по диверсификации нашей экономики", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, в первом квартале промышленное производство выросло на два процента, а ненефтяная промышленность - приблизительно на 10 процентов.

"И это результат проводимой в последние годы в стране политики индустриализации. Ненефтяная промышленность выросла на 10 процентов, и считаю, что это может считаться рекордным показателем. Сельское хозяйство выросло на 4,2 процента. В структуре этого роста мы видим по большей части рост растениеводства, которое выросло на 50 процентов. И это связано с выращиванием в последние годы традиционных и других технических продуктов. И это очень положительный показатель", - сказал Президент Азербайджана.

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