Президент Ильхам Алиев: Экономика Азербайджана должна достичь такого уровня, чтобы любые цены на нефть не оказывали на нас большого влияния

9 апреля 2018 22:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экономика Азербайджана должна достичь такого уровня, чтобы любые цены на нефть не оказывали на нас большого влияния.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

Глава государства подчеркнул, что 2017 год был годом очень глубоких экономических реформ в Азербайджане.

“Эти реформы продолжаются и в текущем году. Мы можем гордиться достигнутыми в первом квартале результатами. Эти результаты и в правду отражают успешное развитие Азербайджана. Но мы не должны довольствоваться достигнутыми результатами и должны продолжать реформы. В некоторых случаях возникает вопрос о том, что сегодня цены на нефть несколько стабилизировались, будут ли продолжены эти реформы, или нет? Они обязательно будут продолжены. Цена на нефть не должна быть для нас основным фактором и экономика Азербайджана должна достичь такого уровня, чтобы любые цены на нефть не оказывали на нас большого влияния, а служили лишь увеличению наших резервов. Как я отметил в своей вступительной речи, в первом квартале этого года мы собрали 2,2 миллиарда долларов дополнительных средств. Поэтому экономические реформы будут продолжены и в этом году. Реформы будут продолжены не только в сфере экономики, но и во всех других сферах, чтобы наша страна еще больше усилилась, стала современнее и чтобы в Азербайджане было обеспечено устойчивое долгосрочное развитие", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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