Президент Азербайджана: Зачастую они демонстрируют пассивность, не проявляют инициативы, ленятся даже вывозить за рубеж выращенную продукцию

БАКУ /Trend/ - Зачастую они демонстрируют пассивность, не проявляют инициативы, ленятся даже вывозить за рубеж выращенную продукцию.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что в Азербайджане и впредь будет продолжена работа по сельскохозяйственным отраслям экспортной направленности

"Некоторое время назад я поручил серьезно проанализировать вопросы, связанные с виноградарством, виноделием, потому что нынешняя ситуация никак не может нас устроить. Предварительные данные сегодня заключаются в том, что у нас есть достаточно перерабатывающих мощностей, то есть винзаводов, однако многие из них работают очень слабо. То есть работают на 20-30 процентов производственной мощности. Не знаю, для чего в свое время предприниматели построили эти заводы, может, у них было много денег, и они не знали, куда их вложить – построили, но используют нерационально. Этот вопрос не умещается ни в какую логику. Поэтому наша задача сейчас заключается в том, чтобы предприниматели правильно управляли этими винзаводами. Производство винограда у нас растет, разбиваются новые виноградные плантации, и я приветствую это. Увеличивается и экспорт вина, государство и здесь играет свою роль. Это становится возможным благодаря экспортным миссиям, нашему участию в выставках. Однако необходимо предпринять очередные, специальные шаги, связанные с виноградарством, виноделием. В свое время мы приняли государственную программу. Не могу сказать, что эта программа исполняется на должном уровне. Необходимо пересмотреть ее, проанализировать, чего мы добились в результате данной программы. Повторяю, разбиваются новые виноградные плантации, растет производство вина, которое выходит на внешние рынки, но это должно стать нашей прекрасной экспортной продукцией",-сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что работа, проводимая в последние годы в связи с хлопководством, способствовала восстановлению, возрождению этой отрасли

"Несколько раз проводились зональные совещания, основной вопрос здесь заключается в ликвидации безработицы. Работой в хлопководстве обеспечено около 200 тысяч человек, которые до сих пор были безработными. Повышая закупочную цену, мы улучшаем благосостояние людей, работающих на полях. Конечно, если бы хлопководству не был придан столь мощный импульс, то необходимости в создании Мингячевирского парка легкой промышленности не осталось, потому что сегодня приобретать за рубежом хлопок и перерабатывать его здесь не отвечает никакой экономической рациональности. Поэтому развитие хлопководства является, в первую очередь, социальным вопросом, социальной инициативой, и заготовительным компаниям, фермерам, представителям местных исполнительных органов следует знать, что хлопководство также придает импульс местному производству, повышает экспорт. В прошлом году мы заготовили 207 тысяч тонн хлопка, а в 2015 году – всего 35 тысяч тонн. Я говорил и на последнем совещании, что отныне хлопководство должно развиваться только за счет повышения урожайности. В последнее время предприниматели, учитывая нашу рекомендацию, уделяют большое внимание маслиноводству, разбиваются новые сады, государство оказывает помощь, прокладывает водные линии. Это тоже будет нашей прекрасной продукцией экспортной направленности. На мировых рынках есть большой спрос на оливковое масло. Всего несколько стран в мире производят это масло. Азербайджан тоже должен занять место среди них, обеспечивать внутренний рынок, а также экспортировать. Расширяются фруктовые сады. Состоялось несколько совещаний по развитию чаеводства, рисоводства, фундуководства, коконоводства, цитрусового плодоводства, табаководства и других отраслей. Хочу привести некоторые цифры, чтобы граждане знали, какую пользу приносит проводимая работа. Табаководство. Если в 2015 году табак был посеян на площади 1300 гектаров, то в 2018 году она достигнет 3300 гектаров. Сегодня мы экспортируем табак. Это – продукция экспортной направленности. Фермеры хорошо зарабатывают. В настоящее время государство закупает сушильные камеры. Строящаяся в Азербайджане сигаретная фабрика также будет приобретать этот табак, производить и экспортировать сигареты, сократит зависимость от импорта. Производство коконов. Если в 2015 году было заготовлено 240 килограммов коконов, то в 2017 году эта цифра достигла 240 тонн. В этом году мы ожидаем примерно 450-500 тонн коконов. В первую очередь, для меня это тоже является социальным проектом, так как червоводы за короткий срок - 30-40 дней зарабатывают крупные средства, а на Шекинском шелкокомбинате работой обеспечиваются сотни людей. Если в этом году мы заготовим 450-500 тонн коконов, то, уверен, Шекинский шелкокомбинат, возможно, круглый год будет непрерывно работать, и сырья будет достаточно. Сотни людей обеспечиваются в Шеки работой и многие районы зарабатывают деньги", - отметил глава государства.

Президент Азербайджана добавил, что фундуководство является для нас традиционной отраслью и вторым после экспорта помидоров сектором в сельском хозяйстве, приносящим валюту.

"Здесь мы тоже провели очень серьезную работу. Мы приступили к ней в 2015 году, а в 2016 году площадь фундуковых садов была доведена до 40 тысяч гектаров. А в этом году площадь фундуковых садов будет доведена до 67 тысяч гектаров. То есть посмотрите, насколько мы расширили площадь фундуковых садов. Это станет источником большого дохода для фермеров, принесет валюту нашей стране. Но и это не предел. Уверен, что в следующем году мы достигнем установленной мною в свое время цифры, потому что в нынешнем и в следующем году новые фундуковые сады будут разбиты на 16 тысячах гектарах. Таким образом, фундук будет выращиваться в Азербайджане на площади более 80 тысяч гектаров, и мы можем войти в тройку стран мира по производству фундука. Вся эта работа стала возможной в результате данных поручений и их исполнения. Если бы мы ждали, что кто-то придет и сделает это за нас, какой-то инвестор придет и вложит деньги, то все это было бы невозможным. В то же время хочу отметить, что предпринимателей надо поддерживать, а также указывать им путь. Зачастую они демонстрируют пассивность, не проявляют инициативы, ленятся даже вывозить за рубеж выращенную продукцию. Ждут, чтобы кто-то пришел, постучался к ним и купил их продукцию. Они сами должны искать рынки, подписывать контракты, налаживать контакты. Даже на телевидении зарубежных стран мы за счет государства рекламируем сельскохозяйственную продукцию. Они и этого не делают. Пусть хоть сейчас начнут действовать. Государство прилагает столько усилий, оказывает поддержку, выделяет средства, оказывает политическую поддержку. Поэтому если бы мы не приступили к этой работе, то сегодня ничего этого не было бы, не были вложены 2,8 миллиарда долларов, 2,3 миллиарда манатов, не выросло бы так сельскохозяйственное производство, не было бы создано такое количество рабочих мест, только хлопководстве не были бы обеспечены работой 200 тысяч человек. Вот реальные результаты принятых нами решений",- сказал Президент Ильхам Алиев.

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