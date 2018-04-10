Хорватия откроет посольство в Азербайджане

10 апреля 2018 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начальник управления государственного протокола МИД Азербайджана, посол Парвин Мирзазаде принял временного поверенного в делах Хорватии в Азербайджане Рефика Шабановича, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, распространенном во вторник.

На встрече Шабанович вручил Мирзазаде ноту министерства иностранных и европейских дел Хорватии об учреждении посольства в Азербайджане, в городе Баку.

До настоящего времени аккредитованное в Азербайджане посольство Хорватии функционирует как нерезидент, и Хорватия была представлена в виде временного офиса.

Мирзазаде отметил, что расширение диппредставительства Хорватии в Азербайджане до посольства придаст импульс дальнейшему расширению дружбы и сотрудничества между двумя странами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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