Опыт независимого Азербайджана по проведению выборов - пример для многих стран - американский наблюдатель

10 апреля 2018 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Опыт молодого и независимого Азербайджана по проведению выборов является примером для многих стран.

Об этом во вторник сказал независимому медиацентру «Выборы-2018» американский эксперт, глава Tool Shed Group Джейсон Кац, который будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане.

Кац сказал, что в 2015 году был наблюдателем на парламентских выборах в Азербайджане.

«В то время я был наблюдателем и беседовал с людьми, контактировал с ними, следил за всеми процессами. На всех участках, где я побывал, не было зарегистрировано каких-либо проблем», - отметил эксперт.

Наблюдатель сказал, что нынешний избирательный процесс также организован на высоком уровне.

«Уверен, что и на этот раз выборы будут свободными и демократическими. Опыт молодого и независимого Азербайджана по проведению выборов является примером для многих стран. В частности, другие страны могут воспользоваться опытом установки на участках веб-камер. Основываясь на своих наблюдениях, могу сказать, что завтра в день выборов народ свободно проголосует за желаемого кандидата", - сказал Кац.

Напомним, что завтра, 11 апреля, в Азербайджане пройдут президентские выборы.

Сегодня в Азербайджане объявлен «день тишины» перед выборами.

Отметим, что на президентских выборах в Азербайджане кандидатами зарегистрированы восемь человек.

В день голосования в республике будут функционировать 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами будут наблюдать 871 международный и 57 373 местных наблюдателя.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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