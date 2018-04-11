В Азербайджане обнародованы предварительные данные о голосовании на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в среду обнародованы данные о голосовании на президентских выборах на 10:00.

Согласно сообщению информационного центра «Выборы» ЦИК страны, на 10:00 на президентских выборах проголосовали 18,71 процента избирателей, то есть 994 196 избирателей.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

Информацию о ходе голосования и участии избирателей в голосовании информационный центр секретариата ЦИК предоставит также в 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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