Западные эксперты могут воспользоваться опытом организации выборов в Азербайджане - глава миссии от МПА СНГ

11 апреля 2018 08:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что западные эксперты могут не только наблюдать, но и изучать опыт организации президентских выборов в Азербайджане, сказал в среду журналистам заместитель председателя Совета Федерации России, глава наблюдательной миссии от Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) Ильяс Умаханов.

Он поздравил азербайджанский народ с важным политическим событием.

«Как международные наблюдатели от МПА СНГ мы видим очень четкую и систематичную работу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана. Я уже в четвертый раз наблюдаю за президентскими выборами. И организационный уровень, и настроение улучшаются день ото дня. Кроме того, законодательство страны, в частности избирательное законодательство, совершенствуется», - сказал Умаханов.

Люди приходят на выборы с хорошим настроением, с надеждой увидеть страну еще более стабильной и процветающей, сказал он.

"Мы уверены, что азербайджанский народ сделает правильный выбор", - сказал Умаханов.

Отметим, что председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов ранее объявил о начале голосования.

Он отметил, что на президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участков в 119 избирательных округах.

За выборами будут наблюдать 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00 информационный центр секретариата ЦИК будет предоставлять информацию о ходе голосования.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

(Авторы: Джани Бабаева, Ляман Зейналова)

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