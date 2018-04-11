Избиратели активно голосуют на президентских выборах в Азербайджане – омбудсмен

11 апреля 2018 10:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Избиратели активно голосуют на президентских выборах в Азербайджане, сказала в среду Trend уполномоченный по правам человека в Азербайджане (омбудсмен) Эльмира Сулейманова.

Она отметила, что организация выборов - длительный процесс, и если говорить об успешности выборов, следует отмечать не только последние месяцы, так как это годами совершенствующийся процесс.

"Наше законодательство, Избирательный кодекс по рекомендации Венецианской комиссии совершенствуются с каждым годом. Наши сотрудники в качестве независимых наблюдателей принимают участие в процессе выборов практически во всех районах страны», - сказала омбудсмен.

Радует, что за выборами наблюдает много представителей из разных стран, отметила Сулейманова.

«Думаю, что для них это хорошая возможность наблюдать за ходом выборов в Азербайджане, которые проходят прозрачно, демократически, с равными правами всех, кто участвует», - сказала она.

Отметим, что председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов ранее объявил о начале голосования.

Он сказал, что на президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участков в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00 информационный центр секретариата ЦИК будет предоставлять информацию о ходе голосования.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

(Авторы: Джани Бабаева)

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