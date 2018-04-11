В Иране проходит голосование на выборах Президента Азербайджана (ФОТО)

11 апреля 2018 10:25 (UTC+04:00)

ТЕГЕРАН /Trend/ - На избирательном участке, созданном в посольстве Азербайджана в Иране в связи с выборами Президента Азербайджана, в 08:00 по местному времени началось голосование, сообщает в среду спецкор Trend.

Голосование проводится в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом Азербайджана и другим законодательными актами в этой сфере.

Созданы все условия для участия в президентских выборах соотечественников в Иране, обладающих избирательным правом.

В голосовании участвуют азербайджанские дипломаты, работающие в Тегеране, члены их семей, временно проживающие и находящиеся в командировке в этой стране граждане Азербайджана.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

(Автор: Камьяр Эгбалнежад. Текст: Кямаля Сеидова)

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