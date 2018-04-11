Избиратели на президентских выборах в Азербайджане очень активны - член Сената Казахстана

БАКУ /Trend/ - Избиратели на президентских выборах в Азербайджане очень активны, нарушений не наблюдается, сказал в среду Trend депутат Сената парламента Казахстана от Жамбылской области Муратбай Жолдасбаев.

«От Сената Казахстана приехала большая делегация, в составе 701 человека. Мы видим, что избиратели очень активны. У них очень хорошее настроение. Все спокойно, и это главный фактор. Пока мы побывали на одном избирательном участке и нарушений не наблюдалось», - сказал он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины

(Авторы: Франгиз Агаларова, Ляман Зейналова)

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