Президентские выборы в Азербайджане соответствуют международным нормам и стандартам - наблюдатель миссии Балканских стран

11 апреля 2018 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане проходят согласно международным нормам и стандартам. Об этом сказала Trend в среду наблюдатель миссии Балканских стран Нармина Капитанович.

"Мы успели побывать на нескольких избирательных участках, и стали свидетелями стабильного прозрачного процесса голосования. Сотрудники избирательных участков продемонстрировали четкую и слаженную работу", - сказала Капитанович.

Наблюдатель миссии отметила, что на избирательных участках, на которых побывала группа наблюдателей от Балканских стран, недовольства не были высказаны ни одним из присутствующих зарубежных наблюдателей.

"На избирательных участках и за их пределами полностью отсутствовали материалы пропагандистского характера. Мы не увидели никаких нарушений, и в целом, могу сказать, что президентские выборы в Азербайджане организованы на высоком уровне, проходят прозрачно, при активном участии населения страны", - сказала Капитанович.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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