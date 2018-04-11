Генсек ГУАМ: На президентских выборах в Азербайджане созданы все условия для свободного волеизъявления избирателей

БАКУ /Trend/ - На президентских выборах в Азербайджане созданы все условия для свободного волеизъявления избирателей, сказал в среду Trend генеральный секретарь Организации за демократию и экономическое развитие — ГУАМ Алтай Эфендиев, который возглавляет делегацию наблюдателей ГУАМ на президентских выборах в стране.

«На данный момент мы посетили два избирательных участка, и пообщались с избирателями. Выборы проходят в свободной и спокойной обстановке. Созданы все условия для свободного волеизъявления избирателей. Одним словом, создалось положительное впечатление в целом от избирательного процесса и выборочной ситуации в Азербайджане», - сказал Эфендиев.

Глава делегации наблюдателей ГУАМ отметил, что все четко организовано, нет никаких замечаний и правонарушений на избирательных участках.

«Благо этому способствует и погода. Я думаю, что в этот прекрасный солнечный день наберется очень много хороших впечатлений», - сказал Эфендиев.

По словам Эфендиева, у делегации ГУАМ очень насыщенная программа по посещению избирательных участков.

«Предстоит побывать на около пятнадцати участках в Баку и Сумгаите. Возможно, мы также побываем в бакинских поселках», - сказал глава делегации наблюдателей ГУАМ.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

(Авторы: Метанет Насибова, Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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