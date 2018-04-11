Азербайджан великолепно справился с такой важной задачей как организация президентских выборов - депутат Кнессета

11 апреля 2018 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан великолепно справился с такой важной задачей как организация президентских выборов, сказал в среду Trend депутат Кнессета Израиля Константин Йоэль Развозов, который наблюдает за президентскими выборами в стране.

«На данный момент за два с половиной часа мы объехали несколько избирательных участков. Могу сказать, что избирательный процесс проходит без помех и без каких-либо нарушений. Явка довольно высокая и очень много разных наблюдателей. Особо впечатляют веб-технологии, то, как оборудованы избирательные участки. Все это говорит о том, что была предусмотрена правильная организация для проведения прозрачных выборов», - сказал Развозов.

Депутат считает, что очень многие страны могли бы перенять опыт Азербайджана в организации президентских выборов.

«Полагаю, что здесь я также смогу набрать необходимый опыт с тем, чтобы по приезду в Израиль внести полезные предложения о том, как следует правильно подготовить организационный процесс для столь серьёзного мероприятия как президентские выборы. По моим наблюдениям, в Азербайджане с этой важной задачей справились великолепно», - отметил депутат Кнессета.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

(Авторы: Метанет Насибова, Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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