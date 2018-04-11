Я проголосовал за кандидата, который сможет обеспечить будущее азербайджанского народа - министр финансов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На президентских выборах я проголосовал за кандидата, который сможет обеспечить будущее азербайджанского народа.
Об этом сказал в среду журналистам министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, отвечая на вопрос о том, на чем он основывался в своем выборе.
Шарифов проголосовал на избирательном участке номер 36 Хатаинского избирательного округа номер четыре.
Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.
В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.
В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.
Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.
За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.
Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.
В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)
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