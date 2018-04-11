Азербайджанские избирательные участки очень похожи на британские - Европарламентарий

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские избирательные участки похожи на британские, сказал в среду Trend председатель наблюдательной миссии Европейского парламента, член фракции консерваторов и реформаторов Европарламента Дэвид Кэмпбелл Баннерман.

По словам депутата Европарламента, делегация намерена посетить еще несколько избирательных участков.

"Любопытно, что азербайджанские избирательные участки выглядят очень знакомо, очень похожи на британские. Здесь применяются современные технологии, идет строгий учет избирателей, за процессом выборов наблюдает группа местных наблюдателей. Все происходит как в Великобритании", - сказал Кэмпбелл Баннерман.

Депутата Европарламента отметил, что делегация планирует посетить еще несколько избирательных участков.

"У нас нет точного расписания этих визитов. В 13:00 нас ожидает встреча с Центральной избирательной комиссией. Затем мы рассчитываем посетить еще несколько участков, чтобы окончательно зафиксировать прозрачность выборов", - сказал Кэмпбелл Баннерман.

Депутата Европарламента также признался, что в первый раз посещает Азербайджан и восхищен архитектурой Баку.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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