Азербайджанские избирательные участки очень похожи на британские - Европарламентарий

11 апреля 2018 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские избирательные участки похожи на британские, сказал в среду Trend председатель наблюдательной миссии Европейского парламента, член фракции консерваторов и реформаторов Европарламента Дэвид Кэмпбелл Баннерман.

По словам депутата Европарламента, делегация намерена посетить еще несколько избирательных участков.

"Любопытно, что азербайджанские избирательные участки выглядят очень знакомо, очень похожи на британские. Здесь применяются современные технологии, идет строгий учет избирателей, за процессом выборов наблюдает группа местных наблюдателей. Все происходит как в Великобритании", - сказал Кэмпбелл Баннерман.

Депутата Европарламента отметил, что делегация планирует посетить еще несколько избирательных участков.

"У нас нет точного расписания этих визитов. В 13:00 нас ожидает встреча с Центральной избирательной комиссией. Затем мы рассчитываем посетить еще несколько участков, чтобы окончательно зафиксировать прозрачность выборов", - сказал Кэмпбелл Баннерман.

Депутата Европарламента также признался, что в первый раз посещает Азербайджан и восхищен архитектурой Баку.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президентские выборы в Азербайджане соответствуют мировым стандартам - генсек Парламентского союза ОИС (эксклюзив)
Политика 14:02
На президентских выборах в Азербайджане создана очень хорошая инфраструктура – член парламента Латвии
Политика 13:43
В генконсульстве Азербайджана в Тебризе продолжается голосование на президентских выборах (ФОТО)
Политика 13:25
В Азербайджане продолжается голосование в исправительном учреждении № 2 (ФОТО)
Общество 13:22
Джавид Гурбанов: Президентские выборы в Азербайджане отражают свободное волеизъявление народа (ФОТО)
Политика 13:10
Президентские выборы в Азербайджане проходят прозрачно – иранский наблюдатель
Политика 12:54
Я проголосовал за кандидата, который сможет обеспечить будущее азербайджанского народа - министр финансов (ФОТО)
Политика 12:16
Азербайджан великолепно справился с такой важной задачей как организация президентских выборов - депутат Кнессета
Политика 12:11
Президентские выборы в Азербайджане проходят в полном соответствии с законодательством - политолог
Политика 12:06
Президентские выборы в Азербайджане проходят прозрачно - болгарский наблюдатель
Общество 11:50
В исправительных учреждениях проходит голосование на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Общество 11:08
В Азербайджане обнародованы предварительные данные о голосовании на президентских выборах
Политика 10:39
В Иране проходит голосование на выборах Президента Азербайджана (ФОТО)
Политика 10:25
ЦИК Азербайджана: На всех избирательных участках созданы необходимые условия для свободного голосования граждан
Политика 09:14
Западные эксперты могут воспользоваться опытом организации выборов в Азербайджане - глава миссии от МПА СНГ
Политика 08:56
В Азербайджане началось голосование на президентских выборах (ФОТО)
Политика 08:00
Сегодня в Азербайджане президентские выборы
Политика 00:01
Мазахир Панахов: Отсутствие в списке избирателей не лишает гражданина Азербайджана права проголосовать
Политика 10 апреля 17:49