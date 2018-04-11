Президентские выборы в Азербайджане проходят в условиях демократии - украинский депутат

БАКУ / Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане проходят в условиях демократии и в соответствии с законодательством страны, сказал в среду Trend депутат парламента Украины Олег Медуница, который приехал наблюдать за президентскими выборами в стране в составе делегации Парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие — ГУАМ.

"Процесс голосования на избирательных участках проходит очень активно. Никаких нарушений на местах не наблюдается. Голосование проходит в атмосфере абсолютной стабильности и в очень позитивной обстановке", - сказал он.

Медуница также отметил, что Азербайджан является для Украины дружественной страной.

«Двусторонние отношения между нашими странами находятся в постоянном развитии. Полагаю, что они будут укрепляться и в будущем», - добавил он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

(Авторы Метанет Насибова, Ляман Зейналова)

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