Президентские выборы в Азербайджане проходят абсолютно прозрачно - арабские СМИ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане проходят на очень высоком уровне и абсолютно прозрачно, сказал в среду Trend исполнительный директор информационного агентства IRIS Media (ОАЭ) Джамал Аль Маджайда.

"Я являюсь руководителем делегации журналистов из арабских стран, которые приехали освещать президентские выборы в Азербайджане. С утра мы посетили большое количество избирательных участков. Хочу отметить, что обстановка на выборах очень позитивная. Буквально на каждом участке мы наблюдали высокую явку. Мы увидели большое число граждан, которые с удовольствием посещают выборы и голосуют за свое будущее", - сказал Аль Маджайда.

По словам исполнительного директора, делегация не отметила никаких нарушений в избирательном процессе.

"Мы не отметили какие-либо нарушения. Выборы проходят на очень высоком уровне и абсолютно прозрачно. Не были выявлены какие-либо разногласия или проблемы", - отметил Аль Маджайда.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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