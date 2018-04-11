Президентские выборы в Азербайджане проходят спокойно и на позитивном уровне - Самед Сеидов

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане проходят спокойно и на позитивном уровне, сказал в среду Trend председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов, являющийся наблюдателем на выборах от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

"Как наблюдатель от правящей партии я побывал на большинстве избирательных участков Хатаинского избирательного округа номер четыре. Ситуация очень позитивная, что подтверждают и иностранные наблюдатели, которых мы встретили. Люди голосуют за свое будущее, и я уверен, что окончательный выбор будет в пользу азербайджанского народа", - сказал Сеидов.

Сеидов отметил, что в настоящее время в Азербайджане, в отличие от большинства уголков мира сохраняется стабильная ситуация.

"В целом сегодня общая ситуация в стране спокойная и стабильная, в отличие, кстати, от политической ситуации в мире. Сегодня весь мир обсуждает возможное начало третьей мировой войны. На этом фоне стабильность у нас в стране дорогого стоит. Поэтому я глубоко убежден, что выборы пройдут на спокойном, позитивном уровне", - сказал Сеидов.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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