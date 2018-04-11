Граждане Азербайджана в Беларуси активно голосуют на президентских выборах

11 апреля 2018 16:35 (UTC+04:00)

Голосование на выборах Президента Азербайджана, проходящих на территории посольства АР в Беларуси, идет активно, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на советника посольства Зульфугара Танарверди.

По его словам, всего в списке избирателей — 503 человека.

"Это не только в Минске, но и по всем регионам страны. Все могут приехать сюда и проголосовать. Тем более, мы работаем до семи вечера — то есть и после работы могут прийти. Основной поток ждем именно из регионов", — отметил он.

Всех азербайджанцев в Беларуси о проведении выборов оповещали и приглашали принять в них участие — и в социальных сетях, и в СМИ, и на сайте посольства. За первые утренние часы уже проголосовали около 6-8 процентов избирателей — на столах у членов комиссии лежали несколько полностью заполненных данными избирателей листков.

"Некоторые приходят и семьями, у кого есть право голосовать", — добавил Зульфугар Танарверди и признал, что голосование идет активно.

Уже после закрытия участка на территории посольства подсчитают голоса и направят протоколы в Баку.

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