Явка избирателей на президентских выборах в Азербайджане на 15:00

БАКУ / Trend/ - По результатам на 15:00, на президентских выборах в Азербайджане проголосовали 60,74 процента, то есть 3 227 817 избирателей, сообщили в среду в информационном центре «Выборы» ЦИК страны.
В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.
На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.
Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.
Информацию о ходе голосования и участии избирателей в голосовании информационный центр секретариата ЦИК предоставит также в 17:00 и 19:00.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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