Явка избирателей на президентских выборах в Азербайджане на 15:00

БАКУ / Trend/ - По результатам на 15:00, на президентских выборах в Азербайджане проголосовали 60,74 процента, то есть 3 227 817 избирателей, сообщили в среду в информационном центре «Выборы» ЦИК страны.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

Информацию о ходе голосования и участии избирателей в голосовании информационный центр секретариата ЦИК предоставит также в 17:00 и 19:00.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.