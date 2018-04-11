Президентские выборы в Азербайджане проходят в благоприятной атмосфере – украинский депутат

БАКУ / Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане проходят в благоприятной атмосфере, сказал в среду Trend член наблюдательной миссии парламента Украины Максим Курячий.

«Президентские выборы в Азербайджане проходят в благоприятной атмосфере, в спокойствии и с приподнятым настроением избирателей. Очевидна большая активность граждан и большое желание принять участие в выборах. Каких-либо нарушений на этот час не наблюдается. Надеюсь, что процесс голосования будет проходить в таком же ритме», - сказал Курячий.

Украинский депутат особо подчеркнул условия, созданные для лиц с ограниченными физическими возможностями на избирательных участках.

«На избирательных участках для них созданы все условия, включая бюллетени с азбукой брайля. Кроме того, отдельно хочу отметить наличие видеокамер и всех видов современного технического оборудования. Для проведения прозрачных выборов это очень существенный фактор. Надеюсь, что процесс голосования будет проходить в нормальном режиме, а его итоги мы подведем после закрытия избирательных участков и объявим результаты голосования на брифинге», - сказал Курячий.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

(Авторы Метанет Насибова, Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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