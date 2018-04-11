Президентские выборы в Азербайджане имеют важное значение для всего мира - турецкий депутат

11 апреля 2018 19:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на президентских выборах наблюдалась высокая активность избирателей.

Об этом в среду сказал Trend глава турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Неджет Унувар.

«С утра мы наблюдали за выборами и побывали на различных избирательных участках в Баку. Мы не столкнулись с какими-либо трудностями, негативными ситуациями», - отметил Унувар.

Депутат сказал, что активное участие в выборах женщин стало одним из особо заметных моментов.

«Азербайджан делает очень важный выбор. Эти выборы имеют большое значение не только для Азербайджана, но и для всего региона. Считаю, что президентские выборы в Азербайджане также имеют важное значение для всего мира, потому что сегодня Азербайджан реализует проекты не только регионального, но и мирового значения», - добавил глава межпарламентской группы.

Отметим, что сегодня в Азербайджане состоялись президентские выборы.

На президентских выборах были зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершилось в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 17:00, на президентских выборах в республике проголосовали 69,93 процента избирателей, то есть 3 716 135 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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