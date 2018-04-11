Президентские выборы в Азербайджане организованы на профессиональном уровне - сербский парламентарий

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане организованы на высоком, профессиональном уровне.

Об этом сообщил Trend депутат парламента Сербии Милош Алигрудич.

"Пока рано давать итоговые комментарии, но уже сегодня я могу сказать, что сотрудники центральной избирательной комиссии и организаторы президентских выборов отнеслись к своей работе с высоким уровнем профессионализма", - сказал Алигрудич.

Депутат отметил, что граждане Азербайджана, приходящие на выборы были хорошо проинформированы и пользовались равными избирательными правами. "Мы не столкнулись с какими-либо нарушениями, и увидели открытый и справедливый процесс голосования, с активным участием граждан страны", - сказал Алигрудич.

Депутат также отметил, что посещал Баку 12 лет назад, и, вернувшись сюда сегодня, не мог скрыть восхищения от изменений, произошедших в городе за это время. "Современная архитектура Баку, гармонично сосуществующая с его исторической атмосферой, неописуемо красива, и я очень рад наблюдать за таким прогрессом", - сказал Алигрудич.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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