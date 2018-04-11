Президентские выборы в Азербайджане организованы в соответствие с международными нормами - французский депутат

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане организованы в соответствие с международными нормами, сказал в среду Trend член наблюдательной миссии парламента Франции Мишель Лафландр.

По словам Лафландра, наблюдательная миссия посетила до девяти избирательных участков.

"Мы приступили к наблюдениям с 9:00, и побывали примерно на 8-9 избирательных участках. Можно сказать, что процесс на всех участках был одинаковым, между участками не было особой разницы. С технической точки зрения все организовано хорошо. И мне кажется, что за хорошую организацию мы должны благодарить не только руководителей избирательных участков, но и самих избирателей, так как мы наблюдали большую активность. Сам избирательный процесс организован в соответствие с международными нормами - процедура проверки документов, специальная ультрафиолетовая краска, все было на высоком уровне", - сказал Лафландр.

По словам члена наблюдательной миссии, наблюдатели не отметили никаких правонарушений в процессе голосования.

"Ни я, ни мои коллеги не столкнулись с проблемами или нарушениями. Чтобы полностью удостовериться, мы также пообщались с местными наблюдателями, задали им несколько вопросов. Их ответы помогли нам полностью убедиться, что процесс проходит прозрачно", - сказал Лафландр.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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