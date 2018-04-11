Граждане Азербайджана в США выбирают президента (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В избирательном пункте в посольстве Азербайджана в Вашингтоне проходит голосование на президентских выборах Азербайджана, говорится в сообщении, опубликованном на странице в Twitter азербайджанского посольства.

Как отмечается, первые избиратели уже сделали свой выбор на президентских выборах.

Напомним, что для обеспечения избирательных прав сотрудников дипломатических миссий Азербайджана в зарубежных странах и членов их семей, обладающих правом голоса, а также граждан, проживающих постоянно и временно за пределами Азербайджана, создан 41 избирательный участок за рубежом.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования. Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По результатам на 17:00, на президентских выборах в Азербайджане проголосовали 69,93 процента, то есть 3 716 135 избирателей.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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