Рамиз Мехтиев: Президентские выборы запомнятся как важное событие в истории Азербайджана (версия 2)

11 апреля 2018 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане проходят на высоком уровне, что подтверждается большой активностью избирателей, достигшей по состоянию на 17:00 порядка 70 процентов человек.

Об этом сказал в среду журналистам глава Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев в ходе голосования на президентских выборах на избирательном участке № 7 в Сабаильском избирательном округе №29.

Мехтиев добавил, что эти выборы запомнятся как важное событие останутся в истории страны..

«Потому что Азербайджан за 15 лет сильно продвинулся вперед, достиг больших успехов, получил признание в мире. Были решены многие вопросы на международном уровне, в сфере экономики, социальные вопросы. Поэтому активное участие избирателей в голосовании было ожидаемым», - отметил глава Администрации Президента.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

По информации на 17:00 часов, на президентских выборах проголосовали 69,93 процента избирателей, то есть 3 716 135 избирателей.

(Автор: Джани Бабаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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