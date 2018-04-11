AJF & Associates: 85,57% избирателей Азербайджана проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - На президентских выборах в Азербайджане 85,57 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева, следует из результатов, обнародованных Лигой защиты трудовых прав граждан совместно с американской организацией AJF & Associates Inc.

По результатам Exit-Poll, 85,57 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева, 2,96 процента - за Гудрата Гасангулиева, 2,48 процента - Сардара Мамедова, 2,92 процента - Захида Оруджа, 1,76 процента - Хафиза Гаджиева, 1,42 процента - Араза Ализаде, 1,52 процента - Фараджа Гулиева, 1,37 процента - Рази Нуруллаева.

Сегодня в Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 17:00, на президентских выборах в республике проголосовали 69,93 процента избирателей, то есть 3 716 135 человек.

(Авторы: Сара Исрафилбекова, Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.