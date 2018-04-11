Opinion Way: 86,53% избирателей Азербайджана проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева (версия 2)

БАКУ /Trend/ - На состоявшихся в среду выборах президента Азербайджана 86,53 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Независимый центр консультации и помощи «Во имя гражданского общества» совместно с французским Институтом социологических исследований Opinion Way обнародовал результаты exit poll, проведенного в ходе президентских выборов в Азербайджане.

Exit-poll был проведен по заказу Информационного агентства Trend.

Согласно полученным данным, действующий глава государства, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев набрал 86,53 процента голосов; председатель партии единого Народного Фронта Азербайджана (ПЕНФА) – 3,10 процента; самовыдвиженец Захид Орудж - 2,92 процента; председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу - 2,81 процента; председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде - 1,21 процента; председатель партии "Современный Мусават" Хафиз Гаджиев – 1,73 процента; председатель Партии национального возрождения Фарадж Гулиев - 1,03 процента; кандидат от Инициативной группы фронтистов Рази Нуруллаев - 0,67 процента голосов.

Было сказано, что за исключением Нахчыванской Автономной Республики, exit-poll был проведен в 210 избирательных участках 118 избирательных округов.

Сегодня в Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 17:00, на президентских выборах в республике проголосовали 69,93 процента избирателей, то есть 3 716 135 человек.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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