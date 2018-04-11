Президентские выборы в Азербайджане прошли демократично - грузинские парламентарии

11 апреля 2018 20:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Процесс президентских выборов в Азербайджане прошел согласно демократическим европейским стандартам, сказал в среду на пресс-конференции заместитель председателя парламента Грузии Звиад Дзидзигури.

"Хотелось бы отметить, что процесс выборов прошел спокойно, мы наблюдали высокую активность избирателей. Нас обрадовал тот факт, что все кандидаты имели своих наблюдателей на участках, которые могли убедиться в том, что процесс проходит демократично", - отметил Дзидзигури.

Зампредседателя также добавил, что во время процесса наблюдения не было выявлено существенных недостатков.

В Азербайджане сегодня в 19:00 завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 17:00, на президентских выборах в республике проголосовали 69,93 процента избирателей, то есть 3 716 135 человек.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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