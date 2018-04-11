Даже в самых отдаленных избирательных участках на президентских выборах в Азербайджане наблюдалась высокая явка - Центр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с законодательством страны и международными нормами, об этом говорится в заявлении Центра изучения международных отношений (BMAM).
В заявлении подчеркивается, что выборы в Азербайджане прошли свободно, демократично, прозрачно и в соответствии с международными избирательными процедурами.
“Наблюдательная миссия BMAM побывала в свыше 50 избирательных округов и почти на 200 избирательных участках. Участки, где прошли наблюдения, в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, начали принимать избирателей в 8:00 утра, а в 19:00 завершили голосование. Наша наблюдательная миссия активно следила за процессом подсчета голосов и не выявила никаких нарушений”, - говорится в заявлении.
Как отмечается в заявлении, на выборах наблюдалась высокая активность избирателей, высокая активность наблюдалась даже на самых отдаленных избирательных участках.
BMAM подчеркивает, что на большинстве избирательных участков осуществлялся exit poll.
"Местные и международные наблюдатели беспрепятственно осуществляли свою деятельность, в течение дня они смогли активно наблюдать за президентскими выборами. Также было зафиксировано достаточно независимых наблюдателей”, - говорится в заявлении.
Никаких нарушений в ходе голосования на президентских выборах, отмечает Центр, зафиксировано не было.
"Выборы были организованы в соответствии с международными нормами, Избирательным кодексом и на высоком уровне. Интенсивные наблюдения показали, что эти выборы являются следующим шагом в создании демократического общества”, - говорится в заявлении.
В Азербайджане сегодня в 19:00 завершилось голосование на президентских выборах.
В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.
В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.
В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования.
Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.
За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.
В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.
По данным на 19:00, на президентских выборах в Азербайджане проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.
(Авторы: Сара Исрафилбекова. Азад Гасанли)
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